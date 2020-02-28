Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Самолёт-разведчик P-8A Poseidon американских ВМС был облучён потенциально опасным лазером с китайского эсминца. Об этом говорится в заявлении военно-морского ведомства США, распространенном 27 февраля.

«17 февраля китайский эсминец направил лазер на самолёт-разведчик P-8A ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях к западу от острова Гуам», — говорится в заявлении.

Американская сторона утверждает, что лазерный луч, невидимый для глаза, «был замечен датчиком на борту P-8A» и мог причинить «серьезный ущерб лётным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам».

По мнению ВМС США, их самолёт совершал патрулирование в полном соответствии с международными нормами, а действия эсминца КНР «были небезопасными и непрофессиональными».