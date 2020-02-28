Приштина, , 08:43 — REGNUM Утром 27 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с главой КФОР (Силы для Косово, миссия НАТО в крае) Микеле Риси.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсуждали условия договоренности, тайно заключенной в 2013 году премьер-министром Хашимом Тачи с Генеральным секретарем НАТО Андресом Фогом Расмуссеном, согласно которой Косово предоставляло НАТО право накладывать вето на проведение операций силовых структур Косово на территории севера края, значительную часть населения которого составляют сербы.

Напомним, Курти назвал данное соглашение нарушающим суверенитет края и потребовал отстранения ныне занимающего пост президента Косово Хашима Тачи от исполнения обязанностей.