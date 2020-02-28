Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Противодействие России и Китаю обсудили в ходе разговора госсекретарь США Майкл Помпео министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщается на странице официального представителя госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

Кроме того, стороны затронули тему двустороннего сотрудничества в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля был обнародован текст новой стратегии контрразведки США на 2020−2022 годы, в котором РФ и КНР были помещены на первые строчки в списке угроз американской национальной безопасности.

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