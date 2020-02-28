Приштина, , 08:40 — REGNUM 27 февраля президент Косово Хашим Тачи провел встречу с членом Палаты Представителей Конгресса США Элиотом Энгелем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Тачи напомнил, что Энгель был одним из тех американских политиков, которые десятилетия назад поддержали свободу, независимость и функционирование государства Косово.

«США являются нашим стратегическим партнером — нет такого препятствия, которое заставило бы Республику Косово сойти с пути евроинтеграции», — заявил глава Косово.

Свою верность США и НАТО президент Косово продемонстрировал в 2013 году, от имени Косово согласившись отказаться от проведения операций Сил безопасности Косово на севере края. Теперь данное решение может привести к импичменту Тачи.