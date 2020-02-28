Анкара, , 02:30 — REGNUM Турция атаковала ряд позиций сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе, сообщила 28 февраля пресс-служба президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре.

«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима (президента Сирии Башара Асада), и мы продолжим наносить удары и дальше», — говорится в распространённом заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушный удар сирийских ВВС по позициям вооруженных сил Турции в сирийском Идлибе стал результатом гибели 22 турецких военнослужащих.

Атака Сирии и гибель турецких военных стали поводом экстренного совещания в Анкаре, на котором было принято решение о переходе к масштабной военной операции.

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