Приштина, , 08:37 — REGNUM 27 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти выступил с пресс-конференцией, на которой заявил о намерении временно отменить действие пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и ввести режим взаимности в отношениях с Сербией в случае, если Сербия не проявит готовность приступить к устранению нетарифных барьеров в торговле с Косово.

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Такое решение противоречит неоднократно высказанному представителями США требованию о немедленной отмене пошлины 100% без дополнительных условий и без введения режима взаимности в отношениях с Сербией. Однако, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, нового лидера Косово это не останавливает.

«Я со вниманием прислушиваюсь к требованиям международных акторов. Я очень терпелив и открыт к сотрудничеству. Но, в конце-концов, я премьер-министр Косово и призван защищать интересы граждан и государства», — заявил Курти.

Будущее покажет, во что обойдется бывшему лидеру оппозиции края опасная игра в независимость.

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