Дамаск, , 02:14 — REGNUM Ракетные удары с вертолётов по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра нанесли ВВС Израиля. Об этом 28 февраля сообщает агентство SANA.

«Израильские вертолёты атакуют ракетами с оккупированных Голан в армейских пунктах в Кахтании и Аль-Хуррии, и в освобожденном городе Кунейтра, в результате чего трое военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля ВВС Израиля наносили удары по объектам палестинских формирований, расположенных на территории Сирии.

Ранее, 15 февраля, самолеты израильских ВВС, не вторгаясь в сирийское воздушное пространство, выпустили ракеты по целям в Дамаске и его окрестностях. Предположительно, удары наносились по складам оружия проиранских группировок.

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