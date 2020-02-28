Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Россия и Китай наращивают свои возможности в космическом пространстве, что подрывает американское военное преимущество, заявил глава Космических сил США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей американского Конгресса.

«Китай и Россия продолжают создавать и модернизировать свои силы в космосе. Они создают эти силы для своих собственных целей, а также для того, чтобы лишить нас военных и экономических преимуществ, которыми обладали США и их союзники в течение десятилетий», — заявил он.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты очень обеспокоены растущей активностью РФ и Китая в космосе. В связи с этим США не могут больше считать, что обладают подавляющим превосходством в космической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата выразил обеспокоенность по поводу российских космических аппаратов, способных проводить маневры рядом со спутниками стран Запада. По его словам, российский спутник перешел на одну орбиту с американским и начал его преследовать.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе