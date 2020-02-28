Тирасполь, , 01:22 — REGNUM Молдавия «опустилась до самого дна политических инсинуаций, используя застарелые примитивные клише» в целях очернения Приднестровья. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявили в Министерстве иностранных дел ПМР, комментируя выпады главы МИД Молдавии Аурелия Чокоя на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

В Тирасполе отметили «недопустимый конфронтационный характер» выступления молдавского министра, заявившего, что в Приднестровье фиксируются «многочисленные серьёзные нарушения прав человека».

В приднестровском ведомстве заявления Чокоя назвали «нелепыми пропагандистскими штампами» и попыткой оправдать неспособность Молдавии вести переговоры, бороться с коррупцией и защищать права человека на собственной территории.

«Опускаясь до самого дна политических инсинуаций, используя застарелые примитивные клише для очернения Приднестровской Молдавской Республики, нынешние молдавские власти демонстрируют отсутствие реальных убедительных аргументов, пытаясь повысить градус конфронтации и тем самым манипулировать общественным мнением в условиях всё более очевидной международной изоляции и потери доверия со стороны мирового сообщества, — отметили в МИДе.

Основным фактором нарушения прав приднестровцев, как отмечают в ведомстве, являются блокады, санкции и ограничения со стороны Молдавии. В МИД ПМР также напомнили л многолетней успешной деятельности старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье Томаса Хаммарберга.

Молдавия, отметим, регулярно использует тему прав человека для дезинформации международных партнеров о ситуации в Приднестровье и оказания политического давлении на республику.

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