Приштина, , 08:41 — REGNUM 27 февраля глава демократической партии Косово, основателем которой является нынешний президент края Хашим Тачи, выступил с осуждением решения премьер-министра (и бывшего соперника на выборах) Альбина Курти о постепенной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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На своей странице в социальной сети Facebook Весели сделал следующее заявление:

«Ничего нового от Курти. По крайней вере, не нарушал бы авторские права. Потому что решение по пошлине и взаимности он, глядите-ка, позаимствовал из предложения, сделанного мной в январе 2019 года, которое, он, как и все остальное, не принял. Как оппозиционер, он был в состоянии сжечь Косово и использовать насилие и жизни молодых идеалистов для того, чтобы прийти к власти. А сегодня, когда он руководит правительством, очевидно, что его идеалом является пребывание у власти. Прибегнув к шантажу, он сожжет себя быстрее, чем ожидали остальные.

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Он считал себя мудрым и сильным, как само Косово. Но на деле он бессознателен, слаб и нечестен, и с таким лидером Косово может подвергнуться серьезным рискам».

Напомним, Курти также выступил с требованием лишения поста президента Хашима Тачи за заключение тайного соглашения с НАТО.

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