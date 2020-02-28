Анкара, , 01:09 — REGNUM Число погибших военнослужащих армии Турции в сирийской провинции Идлиб достигло 22 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в эфире телеканала NTV.

«В Идлибе погибли 22 наших военных», — заявил он.

Доган добавил, что есть и тяжело раненые. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее турецкое министерство обороны заявляло о четырех погибших в провинции Идлиб. При этом ряд неофициальных источников выразил сомнение в достоверности этих данных. По их мнению, число жертв среди турецких военных гораздо выше.

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