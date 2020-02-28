Москва, , 01:03 — REGNUM На прошедшей неделе 23 летательных аппарата иностранных государств (18 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 28 февраля опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО на перехват возможных нарушителей государственной границы России не вылетали.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 242 лётные смены на 74 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 550 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 16,2 тыс. практических мероприятий, а также более 1,8 тыс. занятий по вождению (из них 49% — ночью) на 142 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

На этой неделе в войска после ремонта и модернизации был поставлен палубный истребитель Су-33.