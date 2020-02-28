Приштина, , 08:36 — REGNUM 27 февраля бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай отреагировал на заявление премьер-министра края Альбина Курти о снятии пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал следующее заявление:

«Сегодня Альбин Мошенник сдался Сербии. Это начало возвращения Сербии и России в Косово. С сегодняшнего дня Альбин Мошенник ответственен за экономическое завоевание Косово Сербией. Да благословит Господь Косово и его народ».

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Напомним, Харадинай стал инициатором введения пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и отстаивал необходимость сохранения пошлины, несмотря на давление США, что стало причиной ослабления его политических позиций в крае.

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