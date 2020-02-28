Анкара, , 00:59 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели 27 февраля телефонный разговор, сообщил источник в турецком министерстве.

Разговор проходил на фоне событий в сирийской провинции Идлиб. Там турецкие военные вновь попали под обстрел, в результате чего погибли девять солдат вооруженных сил Турции.

Подробности переговоров источник раскрывать не стал.

Ранее губернатор приграничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что девять военнослужащих Турции погибли в результате воздушного удара сирийских ВВС.

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