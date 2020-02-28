Идлиб, Сирия, , 00:54 — REGNUM Воздушный удар сирийских ВВС по позициям вооруженных сил Турции в сирийском Идлибе стал результатом гибели девяти турецких военнослужащих, 27 февраля сообщил губернатор приграничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

Доган добавил, что еще несколько военных получили тяжелые ранения и доставлены в госпиталь провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Идлибе боевики протурецких террористических отрядов и турецкие военные специалисты обстреляли российские и сирийские самолеты.

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