Анкара, , 00:47 — REGNUM Турецкие власти больше не будут препятствовать мигрантам, пытающимся попасть на территорию Европы из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Сообщается, что турецкая полиция, береговая охрана и пограничные службы уже получили приказ не препятствовать мигрантам на границе. Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Турция предложила ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб в Сирии. Также турецкий МИД подчеркнул, что для урегулирования ситуации в Идлибе необходимо соблюдать сочинский меморандум и не допустить массовой миграции жителей провинции.

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