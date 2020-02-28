Сиань, Китай, , 00:37 — REGNUM Бывший партийный руководитель провинции Шэньси на северо-западе Китая, а также бывший высокопоставленный народный представитель Чжао Чжэнъюн обвиняется в получении взяток, собщили 27 февраля в Верховной народной прокуратуре КНР.

Чжао обвиняется в злоупотреблении должностным положением и торговле властью, когда он занимал различные должности в регионе, получении дорогих подарков и лоббировании интересов третьих лиц в обмен на материальное вознаграждение.

Дело Чжао было передано прокуратуре города центрального подчинения Тяньцзиня для рассмотрения после того, как Национальная надзорная комиссия провела свое расследование. Чжао предстанет перед Первым промежуточным народным судом Тяньцзиня.

Как сообщала ИА REGNUM, Чжао — не единственный бывший статусный чиновник провинции Шэньси, который обвиняется во взяточничестве. Бывший вице-губернатор провинции Чэнь Гоцян также предстанет перед судом.

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