Тяньцзинь, Китай, , 00:31 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Шэньси на северо-западе Китая обвиняется в получении взяток, сообщили 27 февраля в Верховной народной прокуратуре КНР.

Чэнь Гоцян обвиняется в использовании своего должностного положения от ряда занимаемых им ранее управляющих постов в провинции Шэньси с целью личного обогащения, лоббирования интересов третьих лиц и получении огромных сумм денежных средств в качестве взяток.

Его дело было передано на рассмотрение первому филиалу Народной прокуратуры Тяньцзиня после того, как было проведено расследование Национальной надзорной комиссией КНР. Чэнь предстанет перед Первым промежуточным народным судом Тяньцзиня.

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