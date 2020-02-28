Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты России являются огромным вызовом, стоящим перед американскими вооруженными силами, заявил 27 февраля и. о. министра Военно-морских сил США Томас Модли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

Развитие Россией гиперзвуковых технологий, по мнению военного чиновника, ставит «вооруженные силы США в безвыходное положение».

«Мы должны развивать различные возможности, чтобы противостоять этому. Поэтому мы развиваем вооружения в рамках неядерного мгновенного удара», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля. Испытания проходили в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 «Адмирал Горшков» в январе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля