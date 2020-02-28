Приштина, , 08:34 — REGNUM 27 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти провел пресс-конференцию, в ходе которой объяснил причины обнародования содержания переписки бывшего премьер-министра Хашима Тачи, ныне занимающего пост президента Косово, с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, в котором власти в Приштине отказываются от проведения операций Сил безопасности Косово на севере края, де-факто уступая его Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский премьер-министр подчеркнул, что НАТО играет в Косово «незаменимую» роль, поскольку регион остается нестабильным, а Сербия «имеет к нам территориальные претензии».

Курти подчеркнул, что «НАТО не нуждается в скрытых соглашениях с народом Косово, поскольку мы в Косово встречаем его цветами и объятиями. Не случайно, что текст данной переписки я получил от представителя НАТО, а не от нашего президента. Вопрос в том, почему президент дал данное обещание именно в тот день, когда было подписано соглашение с Дачичем (Ивица Дачич, ныне министр иностранных дел Сербии, в 2013 глава правительства Сербии, один из подписантов Брюссельского соглашения)? Почему он никого не уведомил об этом?»

Курти осудил сокрытие Тачи содержания соглашения с НАТО и подчеркнул: «Мы — открытое общество и строим устойчивое правительство посредством работы прогрессивного правительства».