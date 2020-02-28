Анкара, , 00:05 — REGNUM Власти Турции ограничили доступ к сервису Twitter со стороны национального провайдера Turk Telekom на всей территории страны, сообщают 27 февраля арабские СМИ.

По их утверждению, такие меры предприняты Анкарой для недопущения распространения информации о массовой гибели турецких военных в Сирии.

По неофициальным данным, речь идёт о результатах воздушного, ракетного или артиллерийского удара по турецким военным, действовавшим на территории Сирии.

Официальных данных пока нет. Однако губернатор турецкой провинции Хатай сообщил о девяти погибших солдатах, которые были вывезены вертолётами, допущенными в сирийское воздушное пространство с разрешения правительства САР.

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