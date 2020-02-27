Дамаск, , 23:44 — REGNUM В Турции президент Эрдоган срочно созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщают 27 февраля турецкие и арабские СМИ.

По неофициальным данным, поводом для этого стал мощный авиационный или артиллерийский удар по одному из «наблюдательных постов» армии Турции, расположенных на сирийской территории.

В соцсетях публикуются видеоролики, демонстрирующие массовую доставку раненых в больницы приграничной турецкой провинции Хатай.

Размещены сообщения о гибели нескольких десятков турецких военных. Их количество колеблется от 32 до 78 человек.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

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