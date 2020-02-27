Москва, , 23:27 — REGNUM Владимир Путин «разделял и разделяет необходимость отражения фактов государствообразующей роли и разделённости русского народа на самом высоком законодательном уровне». Такой вывод сделал депутат Государственной Думы РФ, спецпредставитель по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин («Единая Россия») в своём заявлении по поводу встречи президента России с членами Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Депутат отметил важность возникшей дискуссии вокруг «русских поправок», отразившей «как положительные, так и отрицательные моменты восприятия».

«Утверждается, например, что речь идет не о русском, а о российском народе. Здесь должна быть ясность. Государствообразующим народом России исторически является русский народ, вносящий основной вклад в формирование общегражданской российской политической нации (того, что в Конституции именуется «многонациональным народом Российской Федерации»)», — говорится в заявлении Затулина.

Кроме того, ложкой дёгтя депутат назвал внесение ключевых слов о «государствообразующем народе» и «соотечественниках за рубежом» в главу 3 Конституции «Федеративное устройство», а не в преамбулу. А именно туда, считает Затулин, необходимо внести «русские поправки»:

«Сопредседатели Рабочей группы на первых этапах ее работы публично заявляли о том, что поправки в преамбулу будут рассматриваться и сама она может быть изменена. По всей видимости, предложенные нами поправки заставили определенных лиц в нашем политико-правовом сообществе насторожиться, что, собственно, и привело к снятию преамбулы с обсуждения».

Тем не менее итоги встречи, как подчеркнул депутат, говорят о том, что Владимир Путин «прислушался к нашим аргументам».