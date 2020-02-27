Дамаск, 27 февраля 2020, 23:27 — REGNUM Части сирийской правительственной армии за истекшие сутки освободили город Кафр-Ауэйд в южной части провинции Идлиб, сообщает 27 февраля военный корреспондент агентства ANNA News.
Кроме того, 25-я дивизия сирийской армии взяла важную высоту Клекель.
В ходе боёв с хорошо вооруженными бандами группировки «Джебхат ан-Нусра» были взяты под контроль 15 населённых пунктов возле города Кафр-Ауэйд.
По данным агентства, сейчас сирийские военные занимают позиции на 15 км западнее города Кафр Набеля.
Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Сирии продолжаются интенсивные бои против джихадистов, которым оказывает материальную и огневую поддержку армия Турции.
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