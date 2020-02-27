Анкара, , 23:15 — REGNUM Четверо турецких военнослужащих погибли от взрыва в сельской местности Рас-эль-Айна в северо-восточной части Сирии, сообщает 27 февраля минобороны Турции.

Отмечено, что инцидент произошел в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии.

Стоит отметить, что неофициальные источники сомневаются в достоверности сообщений минобороны Турции.

Ряд интернет-ресурсов утверждает, что реальные цифры потерь гораздо выше, так как турецкие военные в сирийской зоне «Идлиб» уже принимают участие в боях на стороне джихадистов и попадают под артиллерийские и воздушные удары.

В частности, сообщается о резком повышении интенсивности доставки раненых машинами скорой помощи в приграничную турецкую провинцию Хатай.

Неофициальные источники заявляют, что речь может идти о потерях только убитыми от 32 до 78 турецких военных.

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