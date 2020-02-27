Санкт-Петербург, , 23:11 — REGNUM В России при статистических подсчетах следует отказаться от опоры на среднеарифметические зарплаты, которые серьезно приукрашивают реальность. С такой позицией выступил 27 февраля глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев на IV Санкт-Петербургском международном форуме труда.

Председатель СПЧ указал, что на данный момент средней зарплатой в России считаются 48 тыс. рублей, но к реальной жизни это не имеет отношения: во-первых, не уточняется, что эта сумма не учитывает налоги, а во-вторых, среднеарифметическое число не учитывает неравномерное распределение доходов в одной и той же трудовой сфере. Так что, по мнению Фадеева, в лучшем случае средний человек реально получает 26 тыс., в более бедных регионах — 15 тыс. рублей.

«Очень важно перейти от среднеарифметической зарплаты, которая лишь смущает и уводит от реальности, к медианной зарплате — зарплате среднего человека. Сколько он получает на руки. Это усилит доверие людей к институтам власти», — цитирует Фадеева «Федерал Пресс».

Глава СПЧ также требует бороться с дискриминацией при трудоустройстве по полу, возрасту, национальности, которая все еще процветает в РФ. Он привел в пример несколько объявлений о работе, которые недавно видел лично: компаниям требовался неженатый мужчина-юрист до 40 лет или незамужняя молодая женщина в качестве оператора компьютера в офис.

«Это примеры дискриминации в трудовой сфере, и их тысячи. Я уверен, что многие из вас также дискриминируют тех, кто поступает к ним на работу. Это норма нашей жизни, хотя законы запрещают это делать. Это архаика, то, от чего мы должны отказываться. Наш Совет очень серьезно борется с такой дискриминацией», — обратился Фадеев к участникам форума.

Международный форум труда проходит в Петербурге 27−28 февраля. Это крупнейшее в России мероприятие в сфере труда и развития человеческого капитала для специалистов по управлению персоналом, представителей законодательной и исполнительной власти, экспертов и учёных. За два дня форума участники обсудят реализацию национальных проектов, повышение производительности труда, профессиональную переподготовку и повышение квалификации, профориентацию молодежи, миграционную политику и интеграцию инвалидов в рынок труда.