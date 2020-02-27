Нью-Йорк, США, , 22:56 — REGNUM Урегулировать кризис в сирийском Идлибе можно только после окончательного освобождения территории от террористов, заявил 27 февраля постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Российский постпред подчеркнул, что Россия не позволит принудить правительство Сирии к переговорам с боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе.

«Единственным долгосрочным решением проблемы Идлиба, да и, откровенно говоря, всей Сирии, станет окончательное и бесповоротное изгнание из этой страны террористов», — сказал Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные официально сообщили о прямом участии армии Турции в боевых действиях на стороне террористов и джихадистов на северо-западе Сирии.

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