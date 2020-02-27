Париж, , 22:51 — REGNUM О вызове в МИД Франции Джиме Диалло, посла Мали в Париже, сообщает 27 февраля Agence France-Presse.

«Мы выразили возмущение его необоснованными и шокирующими высказываниями», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, речь идёт об обвинении, которое Диалло высказал в ходе заседания Сената Франции 26 февраля.

Малийский посол сказал, что находящиеся в столице Мали французские военные — это проблема для страны. По его словам, французский контингент ведёт себя ненадлежащим образом.

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