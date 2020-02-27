Дамаск, , 22:36 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование на территории сирийской провинции Хасака, сообщил 27 февраля на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его информации, кроме совместного с турецкими военными патрулирования, российская военная полиция патрулировала приграничную зону в сирийской провинции Алеппо.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование по ряду маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование на северо-востоке Сирии проводится для обеспечения отвода вооруженных отрядов сирийских курдов от границы с Турцией.

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