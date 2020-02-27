Дамаск, , 22:27 — REGNUM Многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции «Анка» в ударном снаряжении нарушил границу Сирии и был уничтожен сирийскими силами ПВО, сообщает 27 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Инцидент произошёл 25 февраля 2020 года в 08:50.

Подчёркивается, что этот случай является одним из проявлений действий турецкой стороны в Идлибской зоне деэскалации.

«В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил», — указано в сообщении российского Центра.

«25 февраля 2020 года в 8 часов 15 минут многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу. В 8 часов 50 минут при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф дежурными силами ПВО ВС Сирии беспилотник был уничтожен», — уточняют российские военные

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской зоне «Идлиб» турецкие военные напрямую вмешались в боевые действия, происходящие между сирийскими войсками и незаконными вооружёнными формированиями. Ранее они ограничивались материальной поддержкой, поставками вооружений и предоставлением боевикам бронетехники.

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