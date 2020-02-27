Неаполь, Италия, , 22:19 — REGNUM Франция и Италия приложат все усилия для строительства более солидарной, более безопасной и более сильной Европы, заявил на пресс-конференции в Неаполе в четверг, 27 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В четверг лидеры двух стран проводят переговоры в Неаполе. Обсуждаются двусторонние отношения, совместная борьба с распространением коронавируса, а также некоторые внешнеполитические вопросы. Французскую делегацию возглавляет президент страны Эммануэль Макрон.

Совместная работа властей Италии и Франции пойдет на пользу не только отношениям двух стран, но и всему Евросоюзу, станет необходимым элементом его «баланса и динамизма», отметил в свою очередь Макрон.