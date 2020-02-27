Бишкек, , 22:15 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

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Премьер-министр России отметил, что российская сторона ожидает участие Сооронбая Жээнбекова в праздничных мероприятиях, посвященных 75-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве.

В свою очередь киргизстанский лидер поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы российского правительства и добавил, что укрепление и расширение сотрудничества с Россией всецело отвечает стратегическим интересам Киргизии.

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