Рим, , 22:02 — REGNUM После двусторонней встречи президента Италии Серджо Маттареллы и лидера «Лиги» Маттео Сальвини, которая состоялась в четверг, 27 февраля, в Италии возобновилась дискуссия о возможной смене правительства.

Сальвини после встречи с формальным главой государства выступил с резкой критикой действующего правительства либералов и популистов, заявив, что оно не способно работать и в благоприятных обстоятельствах, «не говоря уж о чрезвычайных», и призвал к немедленной смене власти.

Согласно одному из предположений, Сальвини и Маттарелла обсуждали возможное формирование широкой «коалиции национального единства». По другой версии, о которой заявили представители либералов, новое правительство будет создано партиями Сальвини и Маттео Ренци, который сейчас входит в коалицию, однако регулярно конфликтует с коллегами. В случае выхода небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство.

Представители двух других правящих партий заявили, что никакой потребности в смене правительства нет. Однако наблюдатели предполагают, что из-за последствий коронавируса, в том числе связанных с резким снижением туристического потока и объемов экспорта, экономику Италии ждет уход в минус, что в еще большей степени снизит и так весьма невысокий уровень доверия к нынешней власти.

Новое правительство может быть сформировано как по итогам досрочных выборов (в таком случае, по данным социологов, победу одержат правоцентристские партии во главе с «Лигой»), так и без них — если правые партии объединятся с Ренци. Полномочия действующего правительства завершаются в марте 2023 года.