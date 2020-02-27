Киев, , 21:51 — REGNUM Телеканал, вещающий на неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР, получил название «Дом», сообщает 27 февраля украинское интернет-издание «Детектор медиа».

По утверждению издания, название утвердил лично украинский президент Зеленский.

Начало вещания нового телеканала Киев анонсировал на 2 марта 2020 года.

По замыслу киевских властей, вещание нового телеканала должно привести к росту «проукраинских настроений» в ДНР и ЛНР, что позволит установить там подконтрольный Киеву режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР свободно вещают все украинские телеканалы, в то время как на территории Украины вещание российских телеканалов и телевидения ДНР и ЛНР запрещено.

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