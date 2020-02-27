Псков, , 21:36 — REGNUM В Псковской области установлены штрафы за надругательство над государственной символикой региона и муниципальных образований. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, новыми составами административных правонарушений дополнено областное законодательство по итогам очередной сессии регионального парламента сегодня, 27 февраля.

Использование гимна, флага и герба Псковской области в нарушение требований, установленных законодательством региона, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей. В случае надругательства над официальными символами региона наказание более суровое: максимальный штраф достигает 15 тыс. рублей.

Штрафы также предусмотрены и за надругательство над символикой муниципальных образований области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только в феврале 2019 года Геральдическим советом при президенте РФ были официально зарегистрированы герб и флаг Псковской области. До этого времени регион долгие годы жил без официальной государственной символики.

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