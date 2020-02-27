Нью-Йорк, США, 27 февраля 2020, 21:36 — REGNUM Соглашения в рамках астанинского формата продолжают реализовываться, хотя этого предпочитают не замечать те, кто нагнетает политическое давление, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 27 февраля.
Комментируя заявление о том, что якобы астанинский формат (сотрудничество России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии) «провалился», российский дипломат призвал «не замалчивать другую сторону вопроса, не нагнетать политическое давление».
Напомним, 27 февраля на заседании СБ ООН американская сторона обвинила Россию и Иран в ухудшении ситуации в сирийской провинции Идлиб. При этом эстонский постпред при ООН Свен Юргенсон заявил, что «астанинский формат провалился».
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