Анкара, , 21:27 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Марк Эспер в ходе телефонных переговоров обсудили варианты развития ситуации в сирийском Идлибе, сообщает 27 февраля пресс-служба турецкого минобороны.

«Наш министр и его американский коллега обсудили по телефону, прежде всего, решение проблемы Идлиба, обменялись мнениями о двусторонних и региональных проблемах в сфере обороны и безопасности», — указано в сообщении военного ведомства Турции.

Напомним, ранее в Анкаре заявили о необходимости прекратить огонь в сирийской зоне «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина оказать влияние на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила военную операцию в провинции Идлиб и отошла от «турецких наблюдательных пунктов».

Напомним, военные контингенты Турции, как и военные США, находятся на территории Сирии без разрешения Дамаска.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что главной причиной возникновения проблемы сирийского Идлиба является невыполнение Турцией взятых на себя обязательств по размежеванию террористов от вооруженной оппозиции, готовой к политическому диалогу с правительством Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция предлагает ввести перемирие в Идлибе