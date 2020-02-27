Рим, , 21:08 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 27 февраля, провел встречу с лидером «Лиги», экс-вице-премьером Маттео Сальвини.

Данные источников о том, что именно обсуждалось на закрытой встрече формального главы государства с лидером самой популярной партии страны, расходятся.

Sky со ссылкой на информацию из окружения президента сообщил, что Маттарелла и Сальвини обсуждали только борьбу с коронавирусом, а о политике, и в частности о возможном занятии Сальвини поста премьер-министра, не говорили вовсе.

Сальвини в свою очередь сразу после встречи с Маттареллой выступил с заявлением о необходимости как можно быстрее сменить действующее правительство либералов и популистов, из-за неэффективности которого страна «тонет».

Нынешнее правительство было сформировано в сентябре 2019 года, после выхода «Лиги» из коалиции с популистами. Маттарелла разрешил либералам и популистам сформировать новую коалицию без проведения выборов.

По данным социологов, совокупный рейтинг правящих партий более чем на 10% ниже совокупного рейтинга правоцентристской оппозиции во главе с «Лигой». Предполагается, что выборы приведут к формированию правительства во главе с Сальвини. Выборы должны пройти в марте 2023 года, если вследствие распада коалиции не будут объявлены досрочно.