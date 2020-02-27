Анкара, , 21:04 — REGNUM Ввести режим прекращения огня в Идлибе предложила турецкая сторона на переговорах с Россией, сообщили 27 февраля в турецком МИД.

В коммюнике по итогам сегодняшних переговоров говорится, что сторонам удалось обговорить «все аспекты ситуации в Идлибе».

«Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше», — сказано в сообщении.

В документе также сказано, что должен соблюдаться сочинский меморандум и что нельзя допустить ситуации, когда начнётся массовая миграция.

Напомним, Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании 22 октября 2019 г. в Сочи. Этим документом была прекращена операция «Источник мира», которую турки вели на северо-востоке Сирии.

В рамках этого договора Россией и Турцией решено проводить совместное патрулирование. В итоге курдские отряды должны отойти от границы с Турцией.

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