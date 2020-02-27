Москва, , 20:53 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» не планирует вводить ограничений на рейсы в другие европейские города, помимо Ниццы. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе компании.

«Ограничения железнодорожного сообщения не распространяются на рейсы других международных поездов, связывающих Москву с Парижем или Берлином», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в Минтрансе России сообщили, что в связи с распространением коронавируса в Европе с 5 марта будет временно прекращено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.