Подгорица, , 20:42 — REGNUM Посольство Украины в Черногории в связи с приездом митрополита Киевского и Всея Украины Московского патриархата Онуфрия в Подгорицу выпустило специальное разъяснение.

Как говорится в сообщении посольства, «единственным епископом автокефальной Украинской православной церкви, митрополитом Киевским и всея Украины, который имеет каноническое общение со Вселенским Патриархом Варфоломеем во главе украинской церкви, является блаженный митрополит Епифаний, который не намерен посещать Черногорию».

«Митрополит Русской православной церкви в Киеве Онуфрий и другие епископы Московского Патриархата, которые были приглашены в Черногорию, не представляют автокефальную Украинскую православную церковь», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 27 февраля, митрополит Онуфрий проведет в Подгорице богослужение и протестное шествие против принятия закона о свободе вероисповедания. Митрополит прибыл в Черногорию по приглашению Сербской православной церкви.