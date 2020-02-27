Пекин, , 20:34 — REGNUM Китай отверг высказывания представителей ряда стран, прозвучавшие на 43-м заседании Совета по правам человека ООН по вопросу о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Спецпредставитель по правам человека МИД КНР Лю Хуа обвинила критиков китайской позиции в игнорировании фактов, вмешательстве во внутренние дела и посягательстве на суверенитет КНР, сообщает 27 февраля Синьхуа.

Развитие обстановки в СУАР, по словам спецпредставителя, для Китая является важнейшим приоритетом и затрагивает его коренные интересы. С 90-х годов двадцатого столетия в Синьцзяне были совершены тысячи террористических актов, которые привели к гибели многих людей и систематическим нарушениям в регионе прав человека. В ответ центральные власти КНР приняли ряд законных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том числе были созданы центры профессионального образования и подготовки, которые являются объектом главной критики со стороны Запада.

Создание центров, подчеркнула Лю Хуа, существенно повысило уровень защищенности жителей СУАР и поддерживается представителями различных национальных групп.

Отмечается, что Синьцзян неоднократно посещали высокопоставленные чиновники ООН, которые дали деятельности центров высокую оценку. Благодаря им в регионе уже три года не происходят теракты, в 2019 году в Синьцзяне побывали более 200 млн туристов. Региональный ВВП вырос более чем на 6%. Политику Китая в Синьцзяне летом 2019 года открыто поддержали более 70 стран, направивших в ООН соответствующие письма и заявления.

Как резюмировала Лю Хуа, защита прав человека не имеет универсального стандарта, а проводимая модернизация не является вестернизацией.