Ханты-Мансийск, , 20:18 — REGNUM В Югре депутаты регионального парламента разрешили проводить санкционированные митинги и пикеты у зданий органов государственной власти и органов местного самоуправления ближе 50 метров. Об этом сообщил спикер думы ХМАО Борис Хохряков 27 февраля на пресс-конференции.

Причиной поправки в региональный закон стало решение Конституционного суда 1 ноября 2019 года, признавшего незаконными ограничения проведения публичных мероприятий в 50 метрах.

Как сообщают местные СМИ, данная поправка вызвала споры среди парламентариев Югры, отметивших, что в ХМАО публичные мероприятия можно проводить только в специально отведённых местах, которые располагаются в неожиданных закоулках, на набережных, в дачных или гаражных кооперативах.