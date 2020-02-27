Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области снова возросли доходы и расходы регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба минфина региона.

Из федерального бюджета направлено 320 млн рублей. Они пойдут на автоматизацию в крупных городах систем управления дорожным движением. Это предстоит сделать по госпрограмме «Развитие транспортной системы». Кроме того, утверждены дополнительные расходы за счёт перераспределения средств.

Таким образом, доходная часть теперь составляет 181 млрд 323,9 млн рублей. Расходная же достигла 203 млрд 329,5 млн рублей. А вот дефицит не изменился и по-прежнему равняется 22 млрд 5,6 млн.