Москва, , 19:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце дали старт году Киргизии в России и году России в Киргизии, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Открывая церемонию, Владимир Путин заявил, что Россию и Киргизию объединяют партнёрство и сотрудничество во многих сферах, между странами постоянно ведётся политический диалог. Президент также отметил совместную интеграционную деятельность России и Киргизии в рамках ЕВРАЗЭС.

Глава Киргизии в своей ответной речи назвал Россию долговременным стратегическим партнером своей страны, а народы России и Киргизии — братскими народами.

В рамках «перекрёстного» года двух государств запланировано более 200 событий, таких как кинофестивали, выставки, встречи научных и деловых элит. Эти события призваны сблизить российский и киргизский народы, укрепить культурные и деловые связи.