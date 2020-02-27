Москва, , 19:49 — REGNUM Возможность обнуления президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, о которой рассказал бывший помощник главы государства Владислав Сурков, является всего лишь одним из рассматриваемых вариантов транзита власти.

Уточнение полномочий президента РФ в Конституции потребует нового отсчёта президентских сроков. Такова правовая логика, считает Владислав Сурков.

По его словам, с новыми полномочиями институт президентства станет другим. Текущие ограничения в отношении президента не смогут на него распространяться.

Читайте подробнее: Сурков: уточнение полномочий президента означает отсчёт сроков заново

«Владислав Сурков — великий мистификатор, и всегда, в каждое свое выступление он закладывает некую «смысловую бомбу», которая детонирует так, что это начинает активно обсуждаться. Вспомните его смысловые конструкции, такие как «глубинное государство», «суверенная демократия», «долгое государство Путина». А теперь — «обнуление сроков». Это то, что вызывает бурные дискуссии», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«История с обнулением сроков — это очень любопытная коллизия, ее отрицают, высмеивают, пытаются представить несерьезной. Но тем не менее возникает юридический казус — голосование за Конституцию «сбрасывает все настройки до заводских», до обнуления системы. И поэтому президент будет избираться заново, и снова не более двух сроков подряд занимать эту должность. Это может сделать Владимир Путин и Дмитрий Медведев — ведь это будет уже новая конструкция», — считает Сергей Старовойтов.

«Понятно, что Владимир Путин заявил, что не собирается еще раз избираться. Понятно, что это не говорит о том, что Владимир Путин должен будет это сделать, или соберется это сделать», — считает эксперт.

«Второй вопрос — Владислав Сурков в своем интервью лишь обратил внимание на то, что такая ситуация юридически не только возможна, но и юридически она станет реальностью. Иными словами: дорогие друзья, обратите внимание, что те сроки, которые уже были у Владимира Путина и Дмитрия Медведева — обнуляются. И они смогут заново принять участие во всех дальнейших выборах президента, и ровно на два срока подряд каждый из них имеет право. Я говорю сейчас о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве, потому что они уже были президентами России», — уточнил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

«Именно ради этого Владислав Сурков давал интервью в своей очень замысловатой манере, где очень много отвлечений, «мишуры смыслов» и разного рода витиеватостей. Это его стиль, авторская манера. Но самое главное — это, конечно, политическая конструкция, которую невозможно не обсуждать, потому что она является частью будущей Конституции», — завершил свой комментарий Сергей Старовойтов.

Читайте также: «Путин не вечен»: об обнулении президентских сроков в России