Москва, , 19:45 — REGNUM России необходимо не только бороться с искажением истории СССР и Великой Отечественной войны, но и теми фальсификациями, которые связаны с недавними событиями — адекватной работы на этом фронте со стороны официальных структур до сих пор не ведётся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил главный советник Российского института стратегических исследований Владимир Козин на круглом столе «Противодействие разрушению образа Великой Отечественной войны: новые информационные угрозы, технологии и борьба за историческую память» в Музее Победы в Москве.

«Фальсификация истории СССР и фальсификация современной истории, особенно в сфере контроля над вооружениями, преследуют одну и ту же цель — опорочить нашу страну перед мировым сообществом, внутренне — вызвать у граждан России комплекс неполноценности», — заявил Козин.

России в настоящее время предъявляют претензии по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также по Договору по открытому небу, но никто не доказал, что Россия где-то и когда-либо нарушила их. Чего совершенно нельзя сказать о США.

«108 случаев — испытания системы противоракетной обороны и одновременно учебных ракет средней и меньшей дальности, которые запрещены. Из них, если брать не количество испытаний, а количество ракет, групповые пуски учебных ракет, то получится 117. Это за последние 20 лет, конкретно с октября 1995 года по 2 августа 2019 года, когда американцы в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. У нас кругом баранки (по нулям)», — отметил Козин.

Выступая на международных мероприятиях, Козин предъявлял эти данные, и американская сторона не находила ничего, что можно было бы сказать в своё оправдание, указал он.

«Это пресс-релизы управления по противоракетной обороне Пентагона, штатной структуры, которая отвечает за испытания, за создание, использование системы противоракетной обороны. Почему они указали это — для меня это загадка. Но на эту загадку надо не обращать внимания. Надо обращать внимание на эти цифры», — подчеркнул эксперт.