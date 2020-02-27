Москва, , 19:24 — REGNUM Президент Российской Федерации поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций. Видеообращение по случаю профессионального праздника — Дня Сил специальных операций — опубликовано сегодня, 27 февраля, на официальном сайте президента России.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём Сил специальных операций. И прежде всего благодарю за отличные результаты в службе, за уверенное, чёткое выполнение сложнейших боевых задач, за надёжность и твёрдость, проявленные при защите России, её национальных интересов, безопасности страны и наших граждан», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он выражает особые слова признательности и низкий поклон всем ветеранам подразделений специального назначения и особенно тем, кто стоял у истоков славных традиций легендарного спецназа.

На примере ветеранов спецназа выросли целые поколения настоящих бойцов, которые нещадно били врагов в Афганистане, с отвагой и мужеством действовали во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также в Сирийской Арабской Республике.

«Мы всегда будем помнить героев, которые отдали свою жизнь за Россию, за наш народ», — сказал российский лидер.

Также глава государства отметил, что в условиях новых, нестандартных вызовов и угроз — развитие Сил специальных операций — это приоритетное направление развития Вооруженных сил России.