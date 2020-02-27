Москва, , 19:19 — REGNUM Попытки Запада обесценить заслуги СССР в победе над фашистской Германией свидетельствуют о том, что Россию в новой модели миропорядка его элиты не видят. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил главный научный сотрудник НИИ МВД РФ, профессор Игорь Сундиев на круглом столе «Противодействие разрушению образа Великой Отечественной войны: новые информационные угрозы, технологии и борьба за историческую память» в Музее Победы в Москве.

«Гибридная война, когда на первое место выходят уже не национальные вооружённые силы, а либо частные вооружённые формирования или армии, — здесь информационная составляющая резко скакнула вверх. Последний уровень — война смыслов, с которой мы столкнулись сейчас», — Сундиев.

«Обратите внимание, переход от «кинетического уровня» (традиционной войны) до войны смыслов занял всего-навсего 50 лет в истории. Для истории военной науки — это фантастически быстро», — заявил он.

По его словам, сегодня речь идёт уже не о вооружённом противодействии, а о влиянии на моральные, нравственные и психологические основы общества другого государства.

«Если мы хотим, чтобы некое государство стало ресурсной базой, вовсе не обязательно его бомбить. И эта война ведётся за новый миропорядок», — указал он.

По его словам, из последних докладов Римского клуба и Мюнхенской конференции по безопасности следует, что западная капиталистическая система развиваться не может, и речь идёт о том, «кто будет собирать мир из этих обломков».

«Это будет некая новая структура. Но в любом случае наши заклятые друзья собираются убрать нас с этого поля. Мы не рассматриваемся у них как возможный субъект, который построит новый мир», — отметил он.