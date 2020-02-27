Загреб, , 19:17 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ответил на критику из Словении о том, что чрезмерный пограничный контроль со стороны Хорватии из-за коронавируса сильно вредит словенской экономике, сообщает 27 февраля издание Index.

«У нас есть реальная причина усилить бдительность на границе. То, что мы делаем, хорошо для нас и для Словении. Мы приняли меры, которые считаем необходимыми в настоящее время, мы делаем это мирно, трезво, без паники. Мы продолжим работать для защиты общественного здоровья и безопасности здоровья наших граждан», — заявил Пленкович после того, как во время визита президента Хорватии в Словению на хорватские власти обрушилась волна критики.

Напомним, что в Хорватии подтверждено три случая заболевания коронавирусом. Еще 144 человека сдали анализы для подтверждения диагноза.